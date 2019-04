Paskalya Bayramı nedir? Paskalya Bayramı ne zaman, nasıl kutlanır? Sorularına Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla en çok cevap aranan sorulardan oldu. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişinin kutlandığı Paskalya Bayramı, Hristiyanlık dünyasının en eski bayramı kabul edilir. Mart ve Nisan sonuna kadarki dönemi kapsayan Paskalya Bayramı, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir. Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Peki, Paskalya Bayramı ne zaman ve nasıl kutlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları…

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü’nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

2018 PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

2018 yılında Paskalya Bayramı’nı batıdaki Katolikler 1 Nisan 2018 tarihinde, doğudaki Ortodokslar ise 8 Nisan 2018 tarihinde kutlayacaklardır.

2017 yılında Paskalya Bayramı’nı Katolikler ve Ortodokslar beraber 16 Nisan 2017 tarihinde kutlamışlardır.

PASKALYA MESAJLARI

Sevinç küçük şeyler geliyor. Barış kalpten gelir. Işık kişinin kalbinden gelir. İyi Paskalyalar!

Allah her bir nimet ve her soruya bir cevap adım, bir gülümseme, her fırtınada seni her gözyaşı bir gökkuşağı verir. Mutlu Paskalya!

İnanç mümkün olan her şeyi, sevgi her şeyi kolaylaştırır yapar. Mutlu Paskalya!

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan bir bayramdır. Kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. İsrailoğulları’nın Mısır’daki kaçışını ifade eder. Hıristiyanlar için en önemli bayram olan paskalya bayramında, İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanır. Ancak ne var ki Paskalya Bayramının kutlanması konusunda belli bir gün yoktur. Her yılın Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur. Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.