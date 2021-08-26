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Dünya

Patlama sonrası uyardılar! 25 fitin altında uçmayın

İngiltere, Kabil'deki patlamanın ardından havayollarına Afganistan hava sahasında 25 fitin altından uçmamaları tavsiyesinde bulundu.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 20:24 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 20:31
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Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Afganistan'daki şok edici sahnelerin ardından havayollarına Afgan hava sahasında 25 bin fitin altından kaçınmalarını tavsiye eden bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladım." dedi.

Bakan, durumu takip etmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'deki patlamada İngiliz ordusu mensupları ve hükümet görevlileri arasında ölen veya yaralanan olmadığı duyuruldu.

Açıklamada, İngiliz güçlerinin güvenlik ve tıbbi yardım sağlanması için müttefiklerle yakın şekilde çalıştığı kaydedildi.

- Kabil Havalimanı'nda patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

İlk Yardım Hastanesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da şimdiye kadar en az 60 yaralının getirildiği bilgisine yer verilmişti.

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