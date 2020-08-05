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Dünya

Patlamada İsrail'in parmağı mı var? Lübnan Hizbullah'ından açıklama

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut limanındaki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:43 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:43
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Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Lübnan Hizbullahından Beyrut'taki patlama sonrası "dayanışma" çağrısı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Elim facia, onun oluşturduğu benzeri görülmemiş yıkım ile insani, sağlık, sosyal ve ekonomi düzeyindeki tehlikeli sonuçları, bütün Lübnanlıların ve siyasi güçlerin dayanışma ve birlik içinde olmasını gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

Lübnan'ı vuran bu ulusal facia ve ilan edilen ulusal yas nedeniyle Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yapması planlanan konuşmanın ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Sağlık personeli, insani yardım kurumları ve sivil savunma ekiplerine yardım çalışmalarında gösterdikleri üstün çabadan ötürü teşekkür edilen açıklamada, Hizbullahın tüm imkanlarının ihtiyaç durumunda Lübnan halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, bugünü ulusal yas günü ilan etmişti.

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