Patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 3 ölü var

Habirov, Telegram kanalından, dün "Avangard" isimli fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olay yerini incelediğini kaydeden Habirov, fabrikada patlayıcı maddelerin üretildiğine dikkati çekerek, "Patlama, insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle gerçekleşmedi. Olay nedeni araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Habirov, "Patlama sonucu fabrikadaki bir bina yıkıldı. Maalesef, 3 kişi yaşamını yitirdi. Bunların hepsi kadın. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 kişi hastanede bulunuyor." bilgisini verdi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Habirov, dün Sterlitamak kentindeki Avangard fabrikasında medyana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AVANGARD FABRİKASI

Federal devlet fabrikası Avangard, 2. Dünya Savaşı esnasında Rus ordusuna mühimmatın sağlanması amacıyla 1943'te faaliyete geçmişti. Halihazırda devlet siparişlerini yerine getiren fabrikada, patlayıcı ve kimyasal madde üretiliyor, ayrıca ömrünü doldurmuş silah ve askeri teçhizat imha ediliyor.