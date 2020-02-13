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Dünya

Guaido'nun amcası patlayıcı kaçırdığı sırada yakalandı

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'nun amcası patlayıcı kaçırmaya çalıştığı sırada yakalanıp gözaltına alındı.

Star.com.tr13.02.2020  12:06 - Güncelleme: 13.02.2020  12:06

Venezuela Anayasa Meclisi (CA) Başkanı Diosdado Cabello , devlet televizyonundan Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'nun amcası Juan Jose Marquez'ın tutuklandığını duyurdu.  

GUAİDO'NUN AMCASI C4 PATLAYICILARIYLA YAKALANDI

Guaido'nun amcası Marquez'ın C4 patlayıcılarıyla yakalandığını söyleyen Cabello, "Venezuela'ya karşı yürütmeyi planladıkları ve güvenlik nedeniyle ifşa edemediğim operasyonlar hakkında İngilizce bir belge de ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Guaido, amcasının kendisini tehdit etme aracı olarak kullanıldığını ileri sürdü.

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