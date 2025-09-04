Lockheed Martin şirketinden, "şirket tarihindeki en büyük ihale" konulu yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD ordusunun, Lockheed Martin şirketine, 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve ilgili donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde ihale verdiği belirtildi.

Bunun "şirket tarihindeki en büyük ihale" olduğu vurgulanan açıklamada, şirketin son yıllarda Patriot füze sistemi üretimini artırdığı ve 2025'te 600'den fazla sistemi teslim etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD de dahil olmak üzere 17 ülkenin, "tehditlere karşı savunma" için Patriot sistemlerini tercih ettiğinin altı çizilen açıklamada, Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds'un konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Reynolds, "Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.