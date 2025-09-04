İSTANBUL 30°C / 22°C
Dünya

Patriot füze sistemi için imzalar atıldı... Değeri tam 9,8 milyar dolar

ABD'de F-35 savaş uçağı ve Patriot füze sistemi (PAC-3) üretimi gibi projeleri yürüten Lockheed Martin şirketi, ABD ordusundan 'firma tarihindeki en büyük ihale' olarak nitelendirdiği 1970 adet Patriot füzesi ve ilgili donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde ihale aldı.

4 Eylül 2025 Perşembe 12:03
Lockheed Martin şirketinden, "şirket tarihindeki en büyük ihale" konulu yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD ordusunun, Lockheed Martin şirketine, 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve ilgili donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde ihale verdiği belirtildi.

Bunun "şirket tarihindeki en büyük ihale" olduğu vurgulanan açıklamada, şirketin son yıllarda Patriot füze sistemi üretimini artırdığı ve 2025'te 600'den fazla sistemi teslim etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD de dahil olmak üzere 17 ülkenin, "tehditlere karşı savunma" için Patriot sistemlerini tercih ettiğinin altı çizilen açıklamada, Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds'un konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Reynolds, "Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

