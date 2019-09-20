Patriot ve AEGİS başarısızlığı... Rus komutan: Çünkü reklamdaki gibi değil

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından, ülkeyi havadan gelecek tehlikelere karşı koruması öngörülen ABD yapımı silahların neden işe yaramadığı tartışması devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan üst düzey bir Rus askeri yetkili, Suudi Arabistan'ın ABD silah alımlarıyla bölgedeki en kapsamlı radar ve savunma sistemini oluşturduğunu söyledi. Ancak çok sayıda ABD yapımı Patriot ve AEGİS savunma sistemi ile donatılmış Suudi Arabistan'ın nasıl bu kadar kolay vurulduğuna dikkat çekti.

Bu kadar radar ve savunma sistemi ile Husilerin balistik füze ve İHA'larına müdahale edilememesini ABD silahlarının başarısızlığı olarak değerlendiren Rus ordusu yetkilisi sözlerini öyle sürdürdü:

''Suudi Arabistan gökleri çok sayıda Patriot ve AEGİS sistemi tarafından korunmasına rağmen, petrol sahaları üzerindeki devasa bir saldırıyı bile durduramadı. Çünkü gerçek özellikleri ABD'nin reklamını yaptığı noktada değil.''

Dünya’nın en büyük üçüncü petrol üretici ve ihracatçılarından olan Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine 14 Eylül’de düzenlenen saldırı sonucu, ülkenin petrol üretimi yarı yarıya azaldı. Normalde günlük 9.8 milyon fıçı üretilirken, saldırı sonrası 5.7 milyona geriledi. 17 Eylül’de yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan Enerji Bakanı, saldırı sonucu uğradıkları kaybın yarısından fazlasını şimdiden giderdiklerini açıkladı.

Öte yandan ABD ve Suudi Arabistan saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürereken, İran iddiaları reddederek olası bir saldırı halinde cevap verileceğini açıkladı.