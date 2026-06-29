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Dünya

Pattaya'da vahşet! Kayıp gencin acı sonu bavulun içinde ortaya çıktı

Tayland Pattaya'da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Tunchanok Donhom'un cansız bedeni, demir yolu yakınında bırakılan bir bavulun içinde bulundu.

AKŞAM GAZETESİ29 Haziran 2026 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Pattaya'da vahşet! Kayıp gencin acı sonu bavulun içinde ortaya çıktı
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Tayland'ın ünlü turizm merkezi Pattaya'da kayıp Tunchanok Donhom'un (17) cansız bedeni, demiryolu yakınında bir bavulda bulundu. Avustralyalı Simon Peter Carman (46), Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda ülkesine kaçmaya çalışırken yakalandı. Kızın Carman ile birlikte bir otele girdiğini görüldü.

Otele şüpheli ve kayıp Tunchanok Donhom'un birlikte girdiği görüldü.

Güvenlik kameralarında Simon Peter Carman'ın, bavulla tek başına ayrıldığı yer aldı.

Bir süre sonra zanlının, otelden bavulla tek başına ayrıldığı, bavulu motosikletine bağlayarak uzaklaştığı tespit edildi. Gözaltına alınan Carman, Tunchanok'la aralarında para nedeniyle tartışma çıktığını iddia etti. Zanlı, boynundaki tırnak izlerini örümcek ısırması olarak açıkladı ancak adli birimler izleri boğuşma saydı

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