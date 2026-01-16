Pazarlık masasında “Grönland” var: Trump'tan NATO ile iş birliği mesajı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

Grönland'ın devrine yardımcı olmaması durumunda ABD'nin NATO'dan çekilip çekilmeyeceği sorusuna Trump, "NATO, Grönland konusunda bizimle görüşmeler yapıyor. Ulusal güvenliğimiz için Grönland'a çok ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Trump, ABD'nin Grönland'a sahip olmaması durumunda "Altın Kubbe ve diğer tüm konularda" yapılan yatırımlar açısından ülkenin ulusal güvenliğinde bir boşluk oluşacağını söyledi.

Askeri alanda "çok fazla yatırım" yaptıklarına dikkati çeken Trump, "Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve bu ordu giderek daha da güçleniyor. Bunu Venezuela'da gördünüz. Bunu İran'a yapılan saldırıda, potansiyel olarak nükleer kapasitelerini ortadan kaldırmada da gördünüz. Yani evet, NATO ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.