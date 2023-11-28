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Dünya

Pazartesi günü Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 200 girdi

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara 'insani ara' verilmesi mutabakatı kapsamında, Gazze Şeridi'ne pazartesi günü yardım taşıyan 200 tırın girdiği belirtildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 13:59 - Güncelleme:
Pazartesi günü Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 200 girdi
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Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'ye dün 4'ü tüp gaz, 3'ü yakıt olmak üzere insani yardım taşıyan 200 tır giriş yaptı." dedi.

Gazze'den 17 yaralının tedavi için Mısır'daki hastanelere sevk edildiğini aktaran Ebu Muhsin, insani yardımların devam edeceğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.

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