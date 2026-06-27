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Dünya

Pekin'de dehşet anları! Uçak rotadan saptı, gökdelene çakıldı

Çin'in başkenti Pekin'de 108 katlı CITIC Tower'a çarpan Sunward SA 60L Aurora tipi uçağın pilotu yaşamını yitirirken, kazada 13 kişi yaralandı; rotasından saparak gökdelene çakılan uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 15:14 - Güncelleme:
Pekin'de dehşet anları! Uçak rotadan saptı, gökdelene çakıldı
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Çin'in başkenti Pekin'in en yüksek binasına dün küçük bir uçağın çarptığı kazada bilanço belli oldu. Chaoyang bölge yönetiminden yapılan açıklamada, "Uçakta sadece pilot vardı, hayatını kaybetti" ifadeleri kullandı. Kazada 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tıbbi tedavi gördüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Shifosi Havalimanı'ndan kalkan Sunward SA 60L Aurora tipi tek motorlu uçak, dün 108 katlı CITIC Tower'a çarpmış, uçağa ve binaya ait enkaz parçaları metrelerce yüksekten yere düşmüştü. Binanın girişine yakın bir noktada enkaz parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıkmıştı. Bina kazanın ardından tahliye edilirken, bölgedeki bazı araçlar da enkaz parçaları nedeniyle hasar görmüştü. Çin medyası uçağın yerel saatle 17.40'ta iniş için havalimanına dönmeye hazırlandığını, ancak uçuş rotasından saptığını ve iletişimin kesildiğini aktarmıştı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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