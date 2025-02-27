Pekin'e göre ABD, Çin ile Rusya'nın arasını açmaya çalışıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'li Bakan'ın ülkesinde bir röportajda dile getirdiği sözlerini eleştirdi.

Çin ve Rusya'nın iki büyük ülke olarak kurdukları ilişkinin güçlü bir iç dinamiğe sahip olduğunu ve üçüncü tarafları hedef almadığını ifade eden Sözcü Lin, "Çin ve Rusya'nın kalkınma stratejileri ve dış politikaları uzun vadelidir. Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin-Rusya ilişkileri gelişmeyi sürdürecektir. ABD'nin Rusya ile aramızı açma çabası boşuna." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Breitbart News ile yaptığı röportajda, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarının, Soğuk Savaş yıllarında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın Pekin ile yakınlaşarak, Çin ile Sovyet Rusya arasında mesafe yaratarak iki komünist gücü birbirinden ayırma stratejisine benzeyip benzemediğine dair soruya yanıt vermişti.

Rusya'nın giderek Çin'e bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Rubio, "Onları tamamen ayırabilir miyiz emin değilim. Rusya'nın Çin'in daimi küçük ortağı haline gelmesi ABD için sorunlu. Çünkü iki nükleer güç bize karşı birlemiş olur." ifadelerini kullanmıştı.

Rubio, Çin ve Rusya'nın çatışmasının küresel istikrara zarar vereceğine işaret ederek, "Ancak şu anda Rusya'nın artan şekilde Çin'e bağımlı olduğu bir durum içindeyiz ki bu da pek iyi bir sonuç değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.