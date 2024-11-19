Pena, G20 Liderler Zirvesi'nde rahatsızlandı

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana, X hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Liderler Zirvesi esnasında göğüs ağrısı yaşayan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Pena'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alliana, Rio de Janeiro kentindeki Samaritano Hastanesi'nde tedavisi süren Pena ile görüştüğünü kaydederek, "Durumu iyi ve tıbbi tetkiklerinin sonuçlarını bekliyor." ifadesini kullandı.

Pena, rahatsızlanmasından kısa süre önce zirvede yaptığı konuşmada, açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifak çağrısında bulunmuştu.

Ağustos 2023'te göreve başlayan 46 yaşındaki Pena, ülkenin en genç devlet başkanı olma özelliğini taşıyor.