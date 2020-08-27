Pence: Biden kazanırsa güvende olmayacaksınız

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:22 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 16:22

Irkçılık karşıtı protestoların şiddete dönüşmesini eleştiren ABD Başkan Yardımcısı Mike Pencek kanun ve nizam vurgusu yaparak, "Polise destek kesilmeyecek" dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nın üçüncü gününde Mike Pence ikinci dönem başkan yardımcısı adaylığını resmen kabul etti.

Pence, "Joe Biden Amerika'da sistemin ırkçı olduğunu söylüyor ve polisin ödeneğinin azaltılmasını istiyor. Acı gerçek şu ki Joe Biden'ın Amerikası'nda hiç kimse güvende olmayacak. Başkan Trump'ın yönetiminde her zaman halkın müdafaa hattı olan polislerin yanında olacağız" dedi.

Pence 'Amerikan Ulusal Marşı'na ilham veren, 1812'deki Baltimore Savaşı'nın yaşandığı McHenry Kalesi'nde konuştu. ABD Başkanı Yardımcısı Pence, Demokrat aday Joe Biden için "radikal solcuların Truva atından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da kurultaya "sürpriz misafirler" olarak katıldı.

Pence'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Trump partililerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Çevresindekilerle fiziki mesafeyi korumaya özen gösteren Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın maske takmaması da dikkat çekti.