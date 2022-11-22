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Dünya

Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin Rusya'dan açıklama

Türkiye'nin başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Türkiye'nin, Suriye ile ilgili kaygılarını anlıyoruz' dedi.

IHA22 Kasım 2022 Salı 15:05 - Güncelleme:
Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin Rusya'dan açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin, Suriye'deki askeri operasyonlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlarını anladıklarını söyleyen Peskov, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye'nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz. Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz. Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan da güçleştirebilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki sorunların çözümüne dair imzalanan Soçi mutabakatının uygulanması noktasında anlaşmazlıkların olduğunu söylemesine dair de açıklamalarda bulunan Peskov, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki duruma dair Soçi mutabakatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı yaklaşımlarında farklılıklar var. Bu nüanslar ve görüş ayrılıkları başkanlar tarafından Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin tarafından defalarca tartışıldı. Türkiye ile ilişkiler dostane ve yapıcı olduğu için bu farklılıklar açıkça tartışılabiliyor" şeklinde konuştu.

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