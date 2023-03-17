Pençe-Kilit hattında esrarengiz kaza! 7 PKK'lı teröristi kim, nereye taşıyordu?

Pençe-Kilit Harekatı bölgesi yakınında çakılan mühimmat yüklü helikopterin kime ait olduğu ve hedefi araştırılıyor.

Pençe-Kilit operasyonunun sürdüğü Irak'ın kuzeyinde, içinde PKK'lı teröristlerin bulunduğu helikopter düştü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, helikopterdeki 3'ü kadın 7 üst düzey PKK'lının öldüğünü açıkladı. Helikopterin nereye ve ne amaçla gittiği açıklanmadı.

Irak'ta Duhok'un Amedi İlçesi Çemanke kasabasına bağlı Berkiyat Köyü yakınlarında bir askeri helikopter düştü. Askeri kaynaklar, helikopterde 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü aktardı. Helikopterin düştüğü bölgenin 50 metre yakınında bulunan petrol şirketinin çalışanları, saat 21. 20 sıralarında bölgede iki helikopterin uçtuğunu ve bunlardan birinin düşerek alev aldığını aktardı.

TÜRKİYE'YE AİT DEĞİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından düşen helikoptere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kürdistan bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerin terör örgütü PKK militanları olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. IKBY, yetkilileri helikopterdeki 7 şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğunu doğruladı Milli Savunma Bakanlığı da helikopterin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait olmadığını açıkladı.

İKİ HELİKOPTER VARDI

Kürt yetkililer helikopterde 3'ü kadın 7 PKK'lı üst düzey ismin helikopterin düşen enkazında olduğunu belirtti. Duhok Valisi Ali Teter, düşen helikopterin yanında bulunan ve içinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu başka bir helikopter olduğunu belirterek, ikinci helikopterin olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiğini aktardı. Kaçan helikopterin hangi ülkeye gittiğine dair şimdilik bilgileri olmadığını dile getirdi. Helikopterlerin kime ve PKK'lı teröristleri nereye taşıdığı konusu araştırılıyor.

PKK'YA HAVA DESTEĞİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yerel güvenlik kaynakları Eurocopter AS350 tipi helikopterin DEAŞ ile mücadele kapsamında bölgeye gönderildiğini ifade ederken, bu helikopterlerin Talabani'nin lideri olduğu KYB'ye bağlı birimlere verildiği ve aynı model bir helikopterin daha Süleymaniye'den PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye teslim edildiği belirtildi.

RADARA YAKALANMIYOR

Eurocopter AS350 tipi helikopterler alçak irtifa ve radarlara girmeden uçuş yapabiliyor. Mürettebat hariç 5 kişi taşıma kapasitesine sahip helikopterin hareket kapasitesinin yüksek olduğu belirtildi. Kaynaklar bu helikopterlerden daha küçük nitelikte olan 9 adet daha helikopterin terör örgütü PKK/YPG'ye verildiğini söyledi.

ABD HAVACILIK EĞİTİMİ VERMİŞTİ

ABD, PKK/YPG'ye silah desteği ve askeri eğitimin yanı sıra havacılık eğitimi de veriyor. ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon güçleri terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/SDG'li teröristlere ilk olarak 28 Mart 2021'de helikopter kullanma eğitimi verdi. 7 Aralık 2022'de de ABD'li pilotların Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG'ye 2 adet helikopter tahsis ettiği istihbarat birimlerince ortaya çıkarılmıştı. ABD'nin bu eğitimlerle PKK/YPG'li teröristten oluşan 80 kişilik sözde havacılık birimi oluşturmak istediği, 10 teröriste de helikopter kullanım eğitimi verdiği ifade edilmişti.