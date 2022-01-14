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Dünya

Pentagon, 500 milyon test kiti için 380 milyon dolarlık anlaşma yaptı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 500 milyon adet hızlı test kiti alınması talimatı üzerine 380 milyon dolarlık sözleşme yapıldığını duyurdu.

AA14 Ocak 2022 Cuma 07:22 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 07:23
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ile koordineli olarak, Abbott Rapid Dx North America, LLC (Orlando, Florida), iHealth Lab Inc. (Mountain View, California) ve Roche Diagnostics Corporation (Indianapolis, Indiana), şirketleri ile toplam 380 milyon dolarlık Kovid-19 test kiti satın almak üzere anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Bu alımın finansmanının "Amerika'yı Kurtarma Planı Yasası" aracılığıyla finanse edildiği bildirildi.

Biden, önceki gün ülkedeki Kovid-19 test kiti sıkıntısını gidermek için ücretsiz dağıtılmak üzere 500 milyon adet daha "evde hızlı test kiti" satın alacaklarını açıklamıştı.

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