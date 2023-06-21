İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5986
  • EURO
    25,7532
  • ALTIN
    1468.21
  • BIST100
    5301.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Pentagon 6,2 milyar doları fazladan hesapladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı 2 senelik silah ve teçhizat yardımlarının değerini olduğundan 6,2 milyar dolar daha fazla hesapladığını açıkladı.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Pentagon 6,2 milyar doları fazladan hesapladı
ABONE OL

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında, bu durumun ABD yönetiminin Kongreden ek fon istemesine gerek kalmadan Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Singh, Pentagon'un 2023 ve 2022 mali yıllarında, Ukrayna'ya gönderilen ekipmanın mali değerini 2022'de 2,6 milyar dolar, 2023'te 3,6 milyar dolar fazla hesapladığını kaydetti.

Sözcü Yardımcısı Singh, bu hesap hatalarının, Ukrayna'ya yardım için ayrılan bütçenin planlamasında herhangi bir aksamaya neden olmayacağının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 14 Haziran'da açıkladığı verilere göre, ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, tanksavar mühimmatları ve kamikaze dronları da kapsayan toplam 42 milyar dolar askeri yardımda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.