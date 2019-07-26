ABD'ye hizmet ederken ölen askerler için ölüm belgelerinde dahil düzenlenen birçok belgede saldırgan ve ırkçı terimler kullanmaya devam ediyor.

6 Aralık 2018'de havada yaşanan bir çarpışma sonucu hayatını kaybeden 6 askerden biri olan Deniz Yüzbaşı Jahmar Resilard'ın annesi, oğlunun ölüm belgesinde karşılaştığı ifadelerle ikinci bir acı yaşadı.

Resilard'ın Florida'nın St. Augustine'deki evine gönderilen belgede, ''Irkı: Negroid'' ifadesini gören, annesi ikinci kez yıkıldı.

Yüzbaşının annesi Roll Call'a yaptığı açıklamada, ''Hala 1920'lere dayanan bir ırk sınıflandırma terimini nasıl kullandıkları için hiçbir ebeveyn, çocuğunun ölüm sertifikasına bakmak istemez. Bu ülkesi için yaptıklarını düşününce insanın yüzüne inen bir tokat gibi. Gerçekten çok ağladım.'' dedi.

FEDEREL HÜKÜMET ''KESİNLİKLE YASAK'' DEMİŞTİ AMA...

1997'de Yönetim ve Bütçe Ofisi, Resilard'in ölüm belgesinde de kullanılan, ırk ve etnik kökene dayalı ırkçı, saldırgan ifadelerin resmi evraklara yansımasını yasaklamıştı.

1 Nisan 2019'da, Savunma Bakanlığı, askeri ölüm belgesi formlarından "negroid" terimini çıkardığını duyurmuştu.

Ancak Resilard'ın da belgesi, Pentagon'un ıkrçılığı sürdürmekte ısrarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yüzbaşı Resilard'ın annesi Joni, federal yasalara aykırı olan bu tutuma karşı, kongreden bazı isimlerin de desteği ile mücadele ediyor.

''NEGROİD''

Negroid ifadesi modern anlamda ''zenci'' ya da ''kara tenli'' ''zenci ırktan'' olarak telaffuz edilen ve siyahi ırkı diğer ırklardan antropolojik özelliğiyle ayırmak için kullanılan ırkçı bir ifadedir.