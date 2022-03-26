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Dünya

Pentagon bildirdi! Rusya o bölgede kontrolü kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rusya'nın, Ukrayna'nın Herson kentindeki kontrolünü kısmen kaybettiğini ve bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların büyüdüğünü bildirdi.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 00:14 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 00:46
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Adı açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Herson'da bazı yerlerin, taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü söyledi.

Yetkili, Rusya'nın artık Herson'un tamamını kontrol etmediğini kaydederek, "Daha önce Rusya kontrolünde olan bölgelerde şu anda direnişlerin ortaya çıktığına ilişkin raporları görüyoruz. Herson'un kimin kontrolünde olduğunu söyleyemeyiz ancak daha öncekinden farklı olarak tamamen Rusların kontrolünde olmadığı gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li yetkilinin değerlendirmesi Rus ve Ukraynalı yetkililerce doğrulanmazken, Washington yönetiminin Herson'da sahadaki durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

Önceki hafta Moskova, Herson'da Rus güçlerinin kontrolü tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

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