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Dünya

Pentagon: İran'ın füze saldırısından sonra 34 askerimizde beyin travması oluştu

Pentagon, İran’ın Irak’taki Ayn el-Esed ve Erbil Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, 34 askerin beyin travmasından dolayı tedavi gördüğünü açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi25.01.2020  10:40 - Güncelleme: 25.01.2020  10:41

Pentagon sözcüsü Jonathan Rath Hoffman Cuma günü yaptığı açıklamada, 7 Ocak'ta İran’ın Irak’taki Ayn el-Esed ve Erbil Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında yaralanan 34 ABD askerinin yarısının görevine döndüğünü söyledi. Hoffman, tedavisi devam eden sekiz askerin ABD'ye getirildiğini, diğer dokuzunun ise Landstuhl, Almanya'da tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Başlangıçta, Başkan Donald Trump saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığını ve Pentagon'u yaralanan Amerikalılar hakkında yayınlanan bilgi eksikliğinden dolayı eleştirildiğini söylemişti. Trump, çarşamba günü ise İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen bir basın toplantısında, "Baş ağrıları olduğunu duydum. Birkaç şey daha vardı. Ama bunların çok ciddi olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) daha önce bu sayıyı 11 olarak açıklamıştı.

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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