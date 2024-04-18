İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5218
  • EURO
    34,765
  • ALTIN
    2486.88
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon duyurdu: İsrail ile görüşmeler devam ediyor
Dünya

Pentagon duyurdu: İsrail ile görüşmeler devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Refah kentine olası kara operasyonundan ötürü İsrail ile görüşmelere devam ettiğini bildirdi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Pentagon duyurdu: İsrail ile görüşmeler devam ediyor
ABONE OL

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in Refah'a operasyon için tahliye planları konusunda önemli aşama kaydettiği açıklamaları ve bu konuda ABD'nin pozisyonu sorusuna Ryder, "Muhtemelen biliyorsunuz ki Beyaz Saray, bugün üst düzey İsrailli temsilcilerle Refah'ın durumunu tartışmak üzere bir oturuma ev sahipliği yapıyor." yanıtını verdi.

Devam eden görüşmeleri "teknik tartışma" şeklinde niteleyen Ryder, bu tartışmaların İsraillilerin, ABD'nin gündeme getirdiği ana noktaları, planları içine almasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ryder, gazetecileri, söz konusu toplantı sonrası yapılacak açıklamalara yönlendirerek, Pentagon'un, İsrail'in Hamas'a ilişkin operasyonlarında insani yardım ve sivil güvenliğin dikkate alınmasının önemi konusunda pozisyonunun değişmediğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.