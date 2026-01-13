Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok yapay zeka sisteminin, Pentagon'un ağları içinde Google'ın üretken yapay zeka teknolojisinin yanında çalışacağını bildirdi. Hegseth, Güney Teksas'ta SpaceX tesislerinde yaptığı konuşmada, ordunun verilerinin mümkün olduğunca fazlasını gelişmekte olan teknolojiye aktarma çalışmalarının bir parçası olarak bu adımı açıkladı.

Grok'un Pentagon'a entegrasyonu ve veri paylaşımı

Hegseth, Savunma Bakanlığı'nın çok yakında tüm gizli olmayan ve gizli ağlarında dünyanın en ileri yapay zeka modellerine sahip olacağını ifade etti. Bu kapsamda, Grok'un bu ayın ilerleyen günlerinde Savunma Bakanlığı içinde yayına gireceği ve ordunun bilişim sistemlerinden tüm uygun verilerin yapay zeka uygulamaları için kullanılabilir hale getirileceği açıklandı. Ayrıca istihbarat veritabanlarından gelen verilerin de yapay zeka sistemlerine beslenecek olması planlanmaktadır. Hegseth, Pentagon'un yirmi yıllık askeri ve istihbarat operasyonlarından elde edilen savaşta kanıtlanmış operasyonel verilere sahip olduğunu vurgulayarak, yapay zekanın aldığı veriler kadar etkili olacağını belirtti.

Grok'un küresel tartışmalar ve yasal sorunları

Grok yapay zekası, son haftalarda ciddi tartışmalara neden olmuştur. Özellikle, insanların rızaları olmadan son derece cinselleştirilmiş deepfake görüntülerini oluşturduğu tespit edildikten sonra küresel tepki ve inceleme çekmişti. Malezya ve Endonezya Grok'u ülkelerinde engellemeye karar verirken, İngiltere'nin bağımsız çevrimiçi güvenlik gözetim kurumu Pazartesi günü resmi bir soruşturma duyurmuştur. Grok, bu sorunlara yanıt olarak görüntü oluşturma ve düzenleme özelliklerini ücretli kullanıcılarla sınırlandırmıştır. Avrupa Birliği, Hindistan ve Fransa'da da Grok hakkında incelemeler devam etmektedir. Malezya'nın düzenleyici otoriteleri, Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, Grok'un tetiklediği kullanıcı güvenliği endişeleri nedeniyle X ve xAI şirketlerine karşı yasal işlem başlatacaklarını açıklamışlardır.

Trump yönetimi ve yapay zeka politikasındaki belirsizlik

Hegseth'in agresif bir şekilde gelişmekte olan teknolojiyi benimseme hamlesi, federal kurumları yapay zeka için politikalar ve kullanımlar bulmaya yöneltirken, aynı zamanda kötüye kullanımdan çekinen Biden yönetimiyle tezat oluşturmaktadır. Biden yönetimi 2024'ün sonlarında, ulusal güvenlik kurumlarını en gelişmiş yapay zeka sistemlerini kullanımlarını genişletmeye yönlendiren ancak anayasal olarak korunan medeni hakları ihlal edecek uygulamalar veya nükleer silahların konuşlandırılmasını otomatikleştiren herhangi bir sistem gibi belirli kullanımları yasaklayan bir çerçeve yürürlüğe koymuştu. Ancak bu yasakların Trump yönetimi altında hala yürürlükte olup olmadığı belirsizdir. Yetkililer, kitle gözetimi, siber saldırılar veya ölümcül otonom cihazlar için kullanılabilecek teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanıldığından emin olmak için kuralların gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

Hegseth'in yapay zeka vizyonu ve 'woke AI' tartışması

Hegseth, konuşması sırasında ordu içindeki teknolojik yenilikleri kolaylaştırma ve hızlandırma ihtiyacından bahsederek, yeniliğin her yerden gelmesi ve hız ile amaçla gelişmesi gerektiğini söylemiştir. Pentagon'un askeri yapay zeka sistemlerinin sorumlu olmasını istediğini belirtse de, ardından 'savaşlara girmenize izin vermeyen' herhangi bir yapay zeka modelini görmezden geldiğini söylemeye devam etmiştir. Savunma bakanı, askeri yapay zeka sistemleri için vizyonunun, bunların 'yasal askeri uygulamaları sınırlayan ideolojik kısıtlamalar olmadan' çalışması anlamına geldiğini açıklamış ve Pentagon'un 'yapay zekasının woke olmayacağını' vurgulamıştır. Musk, Grok'u Google'ın Gemini'si veya OpenAI'nin ChatGPT'si gibi rakip sohbet robotlarından 'woke yapay zeka' etkileşimleri dediği şeye alternatif olarak geliştirmiş ve tanıtmıştır.

Grok'un geçmiş tartışmaları ve gelecek beklentileri

Grok yapay zekası, geçmişte de birden fazla kez tartışmalara neden olmuştur. Temmuz ayında, Adolf Hitler'i öven ve birkaç antisemitik gönderi paylaşan antisemitik yorumlar yaptığı görüldükten sonra önemli bir tartışma başlamıştı. Pentagon'un Grok ile ilgili sorunlar hakkındaki sorularına hemen yanıt vermediği belirtilmektedir. Bu gelişmeler, yapay zeka teknolojisinin askeri uygulamalarda kullanılması konusundaki etik ve güvenlik endişelerini gündeme getirmektedir. Grok'un Pentagon ağlarına entegrasyonu, teknolojik ilerleme ile sorumlu kullanım arasındaki dengeyi sorgulayan geniş bir tartışmayı tetiklemiştir.

Sonuç olarak, Pentagon'un Grok yapay zekasını ordunun ağlarına entegre etme kararı, teknolojik yeniliğe yönelik agresif bir yaklaşımı temsil etmektedir. Ancak bu adım, Grok'un cinselleştirilmiş deepfake görüntüleri oluşturması ve antisemitik yorumlar yapması nedeniyle dünya çapında yükselen endişelerin ortasında gerçekleşmektedir. Yapay zeka teknolojisinin askeri amaçlarla kullanılması, etik standartlar, veri güvenliği ve uluslararası düzenlemeler açısından önemli sorular ortaya koymaktadır.