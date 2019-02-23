Pentagon, Suriye'de güvenli bölge kurmak için birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı
Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.
- AA
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