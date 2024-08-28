Pentagon, Husilerin vurduğu Yunan gemisinin petrol sızdırdığını iddia etti

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlenen basın toplantısında, Husilerin hedef aldığı gemiye ilişkin açıklamada bulundu.ÇEVRE FELAKETİ UYARISI
Ryder, geminin Kızıldeniz'de yanmakta olduğunu, "petrol sızdırıyor" gibi göründüğünü belirtti.
Bu durumun potansiyel bir "çevre felaketi" arz ettiğini aktaran Pentagon Sözcüsü Ryder, Husilerin eylemlerinin küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırdığını ve denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.GEMİ 150 BİN TON PETROL TAŞIYORDU
Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.
Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.