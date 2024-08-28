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Dünya

Pentagon, Husilerin vurduğu Yunan gemisinin petrol sızdırdığını iddia etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı 'MV Sounion' isimli Yunan gemisinin 'petrol sızdırıyor' gibi göründüğünü açıkladı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Pentagon, Husilerin vurduğu Yunan gemisinin petrol sızdırdığını iddia etti
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlenen basın toplantısında, Husilerin hedef aldığı gemiye ilişkin açıklamada bulundu.

ÇEVRE FELAKETİ UYARISI

Ryder, geminin Kızıldeniz'de yanmakta olduğunu, "petrol sızdırıyor" gibi göründüğünü belirtti.

Bu durumun potansiyel bir "çevre felaketi" arz ettiğini aktaran Pentagon Sözcüsü Ryder, Husilerin eylemlerinin küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırdığını ve denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.

GEMİ 150 BİN TON PETROL TAŞIYORDU

Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Yunan bayraklı tankere silahlı saldırı

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.

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