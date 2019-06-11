Lockheed Martin'den Pentagon'a F-35 indirimi

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Pentagon ile Lockheed Martin arasında yeni F-35 paketi anlaşması imzalandı

Pentagon ile Lockheed Martin, F-35'in 12,13 ve 14 üretim lotları için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Pentagon, 34 milyar dolar değerinde 478 F-35 tipi uçak üretimi siparişi verdi. ABD Savunma Bakanlığı Askeri Alımdan Sorumlu Müsteşarı Elen Lord, 'Bu anlaşmayla lot 11'e nispeten lot 12'de üretilecek F-35A'larda 8,8 oranında bir indirim sağlanacağını belirtmekten gurur duyuyorum. Bu çerçevede lot 13'te F-35A'nın teslimatını 80 milyon doların altına çekebileceğimiz öngörülüyor' dedi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin şirketi ile 478 yeni F-35 savaş uçağı üretimi için 34 milyar dolarlık anlaşma imzaladı, böylece F-35A uçaklarının birim fiyatını 80 milyon doların altına indi. 
 
Pentagon ile Lockheed Martin, F-35'in 12,13 ve 14 üretim lotları için anlaşmaya vardı.
 
Anlaşmaya göre, Pentagon, 34 milyar dolar değerinde 478 F-35 tipi uçak üretimi siparişi verdi. Pentagon ile Lockheed Martin'den yapılan ortak açıklamada, bu anlaşma ile F-35 uçaklarının birim fiyatında bir önceki lotlardan 8,8 oranında daha düşüş olacağını ve böylece uçakların birim fiyatının ortalama 81 milyon dolara mal olacağına dikkat çekildi. 
 
Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Savunma Bakanlığı Askeri Alımdan Sorumlu Müsteşarı Elen Lord, anlaşmayı "F-35 girişimi için önemli bir köşe taşı ve Bakanlık tarihinde yapılan en büyük tek seferlik alım" olarak nitelendirdi.
 
Lord, "Bu anlaşmayla lot 11'e nispeten lot 12'de üretilecek F-35A'larda 8,8 oranında bir indirim sağlanacağını belirtmekten gurur duyuyorum. Bu çerçevede lot 13'te F-35A'nın teslimatını 80 milyon doların altına çekebileceğimiz öngörülüyor." ifadesini kullandı.
 
Bu anlaşmayla F-35’in birim fiyatı Boeing'in yeni F-15X savaş uçağı ile Lockheed Martin'in F-16 savaş uçağının fiyatına yakın bir noktaya gelmiş olacak.
 
F-35 uçakları normal iniş kalkış (F-35A), uçak gemileri gibi kısa pistlere (F-35C) ve dikey iniş kalkış (F-35B) yapabilecek şekilde üç varyant halinde üretiliyor.
 
Üretimin başlangıcında birim fiyatı 105 milyon dolar olan F-35'lerin birim fiyatı daha sonraki üretim lotlarında 100 milyon dolara indirilmişti.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Lockheed Martin ile yeniden masaya oturmuş ve uçakların birim maliyetini 90 milyon dolara kadar indirmişti. 

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