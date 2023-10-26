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Dünya

Pentagon İran'ı suçladı: Irak ve Suriye'deki ABD üsleri ateş altında

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim tarihleri arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 23:26 - Güncelleme:
Pentagon İran'ı suçladı: Irak ve Suriye'deki ABD üsleri ateş altında
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'un kuzeyindeki Koniko gaz sahasındaki askeri üssü çevresine, karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldı.

Saldırılarda roketlerin üs çevresine düştüğü, gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadığı öğrenildi.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları bölgede uçuş yaptı ve gaz tesisleri çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.

Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

PENTAGON: IRAK VE SURİYE'DE ABD ÜSLERİNE TOPLAM 16 SALDIRI YAPILDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim tarihleri arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılar hakkındaki bir soruya Ryder, "Size 17-26 Ekim tarihleri arasında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ta en az 12, Suriye'de 4 ayrı kez tek yönlü taarruz dronları ve roketlerle saldırıya uğradığını söyleyebilirim." dedi.

Ryder, yeni bilgiler geldikçe bu rakamları revize etmeye devam edeceklerini belirterek, saldırılarda sorumluluğu üstlenen gruplar hakkında ise "Bu grupların İran'la bağlantılı olduğunu bildiğimizi söylemek dışında detay bilgi vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

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