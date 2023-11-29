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Dünya

Pentagon İsrail'i uyardı: Sivillerin zarar görmesini kesinlikle istemiyoruz

Pentagon, İsrail'in Hamas ile vardığı 'insani ara' uzlaşmasının sona ermesinden sonra güney Gazze'ye yapacağını açıkladığı operasyonlarda 'sivil kayıpları ve sivil güvenliği hesaba katması' gerektiğini belirtti.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Pentagon İsrail'i uyardı: Sivillerin zarar görmesini kesinlikle istemiyoruz
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı ile görüşmelerinde sivillerin korunmasına odaklandığını öne sürdü.

Ryder, "Bakan Austin ile İsrail Savunma Bakanı arasındaki görüşmelerde, operasyonların sivilleri koruyan silahlı çatışma kanunlarına uygun olarak yürütülmesi ve yardımların Gazze'ye ulaşmasının sağlanmasının önemi tartışma konusu olmaya devam ediyor." dedi.

Görüşmelerde bu konunun odak noktası olmaya devam edeceğini aktaran Ryder, "Sivillerin daha önce olduğundan daha fazla zarar gördüğünü veya etkilendiğini kesinlikle görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Ryder, Hamas'a karşı neyi başarmaya çalıştıkları konusunda İsrail'in ihtiyaçlarının neler olduğunu görüşürken, aynı zamanda İsrail'in sivil kayıpları ve sivil güvenliği de hesaba kattıklarından emin olmaya çalıştıklarını kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında devam eden "insani ara" nedeniyle ABD'nin bölgede istihbarat, gözetleme ve keşif uçuşlarına ara verdiği bilgisini de paylaşan Ryder, öte yandan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Gazze'ye yardımı için ilk kez nakliye uçaklarının kullanıldığını ifade etti.

Ryder, USAID'nin Gazze halkına, ABD ordusuna ait nakliye uçakları ile yaklaşık 2,5 ton gıda, tıbbi malzeme ve kıyafet gibi kalemlerden oluşan insani yardım gönderdiğini söyledi.

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