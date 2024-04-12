Pentagon, İsrail'in İran saldırısına ilişkin önceden bilgi vermemesinden rahatsız oldu

Amerikan Washington Post gazetesinin ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin uyarıda bulunmaması nedeniyle ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin ve üst düzey Pentagon yetkililerinin, İsrail'in saldırı öncesi bilgi vermemesi nedeniyle rahatsız olduklarına ve saldırının Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetlerine yönelik risklerin artmasına yol açtığı değerlendirmesine yer verildi.

ABD'li ve İsrailli yetkililerin, İran'ın karşı saldırısına nasıl tepki verebileceklerini yakından koordine ettikleri aktarılan haberde, ABD'li yetkililere göre Austin ve diğer üst düzey bakanlık yetkililerinin saldırının bölgedeki ABD askerleri ve çıkarlarına yönelik sonuçları dolayısıyla İsrail'in önceden kendilerini bilgilendirmesi gerektiğine inandıkları kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen bir ABD'li yetkili, Austin'in 3 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'a bu konuda doğrudan şikayetlerini ilettiğini söyledi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in iki gün içinde İran'dan gerçekleşecek doğrudan bir saldırıya hazırlandığı ancak saldırıya ilişkin İran'ın henüz nihai karar vermediği iddiasında bulunmuştu.

İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.