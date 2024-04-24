Pentagon, İsrail'in Refah planlarından hala endişe duyduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik olası kara saldırısı planından "hala endişeli" olduklarını belirterek, bu konuda iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

"İsrail'in, Refah'a olası kara saldırısı öncesi sivilleri tahliye etme planını tamamladığı" şeklinde çıkan haberler hakkındaki bir soruya Ryder, ABD ile İsrail'in Refah konusunda görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Ryder, "Planlarının neye benzediği açısından, çeşitli eylem planları konusunda hala bazı endişelerimiz var ve dolayısıyla sivil güvenliği ve insani yardımları nasıl dikkate alacaklarına ilişkin bu endişeleri tartışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD ile paylaşılan henüz detaylı, uygulanabilir ve güvenilir bir plan bulunmadığına işaret eden Ryder, "Bu noktada herhangi bir büyük kara operasyonunun başladığına dair bir belirti yok." ifadesini kullandı.

Ryder, AA muhabirinin, "ABD Dışişleri Bakanlığının yıllık insan hakları raporunda İsrail ordusunun ihlaller yaptığına yönelik değerlendirmesi üzerine Pentagon'un İsrail'e karşı silah yardımında sınırlama yapıp yapmayacağına" ilişkin sorusuna karşılık, Gazze'de sivillerin güvenliği ve insani yardımların ulaştırılması konusunu her görüşmede dile getirdiklerini ve gündeme getirmeye devam edeceklerini söylemekle yetindi.

ZAMBİA'DAKİ ASKERİ ZİRVE

Pentagon Sözcüsü, basın toplantısında ayrıca, 22 Nisan'da başlayıp 26 Nisan'a kadar devam edecek Zambia'daki askeri zirve hakkında da bilgi verdi.

Zirvenin, ABD ile Zambia'nın katılımının yanı sıra Afrika ve Avrupa'dan 40 kara kuvvetleri askeri şefini bir araya getirdiğine işaret eden Ryder, askeri yetkililerin yanında akademik liderlerin de katılımıyla zirvede işbirliğine dayalı çözümleri tartışmak ve geliştirmek için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Ryder, "Ulus ötesi sorunlara bölgesel çözümler" temalı zirvenin sonunda, ABD ile Zambia arasında yeni bir ortaklık anlaşması imzalanacağı bilgisini paylaştı.