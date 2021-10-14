İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2021 Perşembe / 8 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1566
  • EURO
    10,6413
  • ALTIN
    528.804
  • BIST100
    1415.86
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon korkunç rakamları açıkladı! İki katı intihardan öldü
Dünya

Pentagon korkunç rakamları açıkladı! İki katı intihardan öldü

ABD Savunma Bakanlığı'nın bir raporuna göre, 2021'in ikinci çeyreğinde intihar eden askerlerin sayısı, Covid-19 pandemisi boyunca hastalıktan ölenlerin sayısından çok daha fazla.

star.com.tr14 Ekim 2021 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:09
ABONE OL

Yılın başlarında, Brown ve Boston Üniversiteleri arasındaki bir iş birliğiyle hazırlanan 'Savaş Maliyetleri Projesi'nden bir rapor, 11 Eylül sonrası savaşlarda ölen ABD askerlerinden dört kat daha fazla aktif askeri personel ve ordudan ayrılan intihar ederek öldü.

Yakın zamanda ortaya çıkan bir Pentagon raporuna göre, 2021'in ikinci çeyreğinde, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ölen aktif görev personelinden daha fazla asker, intihardan öldü.

Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ndeki intiharların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığı tahmin ediliyor. Savunma Bakanlığı, bir önceki yılki 41'e kıyasla, bu dönemde 60 muvazzaf ABD Ordusu personelinin intihar ettiğini açıkladı.

COVID-19 salgını, sağlık krizinin başlamasından bu yana 67 askeri personel hayatını kaybetti. Hem aktif hem de yedek 130 askeri personel, aynı çeyrekte intihar nedeniyle öldü.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.