Pentagon korkunç rakamları açıkladı! İki katı intihardan öldü

star.com.tr 14 Ekim 2021 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:09

Yılın başlarında, Brown ve Boston Üniversiteleri arasındaki bir iş birliğiyle hazırlanan 'Savaş Maliyetleri Projesi'nden bir rapor, 11 Eylül sonrası savaşlarda ölen ABD askerlerinden dört kat daha fazla aktif askeri personel ve ordudan ayrılan intihar ederek öldü.



Yakın zamanda ortaya çıkan bir Pentagon raporuna göre, 2021'in ikinci çeyreğinde, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ölen aktif görev personelinden daha fazla asker, intihardan öldü.

Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ndeki intiharların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığı tahmin ediliyor. Savunma Bakanlığı, bir önceki yılki 41'e kıyasla, bu dönemde 60 muvazzaf ABD Ordusu personelinin intihar ettiğini açıkladı.

COVID-19 salgını, sağlık krizinin başlamasından bu yana 67 askeri personel hayatını kaybetti. Hem aktif hem de yedek 130 askeri personel, aynı çeyrekte intihar nedeniyle öldü.

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