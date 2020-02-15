İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.233
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği bulut projesi kararından rahatsız
Dünya

Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği bulut projesi kararından rahatsız

Federal mahkemenin, Amazon'un talebi üzerine, Microsoft'a verilen bakanlığın gizli bilgilerinin taşınacağı bulut projesini durdurma kararı, Pentagon tarafından tepkiyle karşılandı.

AA15 Şubat 2020 Cumartesi00:59 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 00:59

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), federal mahkemenin, Amazon şirketinin açtığı dava üzerine, Microsoft'a verilen Müşterek Savunma Altyapısı İnisiyatifi (JEDI) olarak bilinen ve bakanlığın gizli bilgilerinin de taşınacağı bulut projesini durdurma kararına tepki gösterdi.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Robert Carver, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin bu kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Carver, "Bu karar gereksiz yere Pentagon'un modernizasyon stratejisini geciktirmiş ve ordumuz gereksiz yere acilen ihtiyaç duyulan kabiliyetlerden mahrum bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un tartışmalara neden olan 10 milyar dolarlık JEDI ihalesine, Washington DC Bölge Mahkemesi dün müdahale etmişti.

Amazon şirketinin, Pentagon'ın JEDI ihalesini taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle açtığı davada yargıç Patricia Campbell-Smith, davanın devamını gerekçe göstererek Microsoft'un projeye başlamasını durdurmuştu.

Yargıç, ayrıca Amazon'un durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar vermişti.

Mahkeme müdahale etmeseydi proje yarın başlayacaktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem olmuştu.

Amazon'un bu davayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

Pentagon'un JEDI ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje, 10 yılda tamamlanacaktı.

Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye kamerada

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı
Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

Libya'da öldürüldüler
Libya'da öldürüldüler

Libya'da öldürüldüler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.