ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın nükleer tesislerine saldırının başarısız olduğu yönündeki istihbarat sızıntısını paylaşan basın kuruluşlarını azarlayarak, "Trump'ın başarısız olmasını o kadar çok istiyorsunuz ki, bu sanki sizin DNA'nıza ve kanınıza işlemiş" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının etkisinin sınırlı kaldığına ilişkin istihbarat raporlarına cevap verdi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD medyasının konuyu ele alış biçimine de sert eleştiriler yöneltti. Savunma Bakanı Hegseth, basın toplantısının başında medyayı "sürekli skandal peşinde koşmak" ve bunu yaparken tarihi gelişmeleri kaçırmakla suçladı.

Lahey'deki NATO Zirvesi'nde ittifakın üyesi 32 ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma hedefini kabul etmelerinin tarihi olduğunu vurgulayan Hegseth, bu gibi gelişmelerin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yaşanıyor olması nedeniyle ABD'deki ana akım medya tarafından göz ardı edildiğini ileri sürdü.

"BAŞKAN TRUMP, İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİNİ YOK ETTİ"

Basın toplantısında İran'ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya değinen Hegseth, "Başkan Trump, tarihin en karmaşık ve gizli askeri operasyonunu yönetti ve bu operasyon, büyük bir başarıyla, 12 günlük savaşın sona ermesi ve bir ateşkes sağlanması ile sonuçlandı.

Olanlar ve olmayanlar hakkında çok fazla tartışma yapıldı ama bir adım geri çekilip büyük resme bakmak gerek. Başkan Trump, kararlı askeri müdahalesi sayesinde bir savaşın sona ermesi için gereken şartları oluşturdu. İran'ın nükleer kapasitesini yok etti, yerle bir etti, darmadağın etti" dedi.

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarını sızdırılan ön istihbarat raporunu büyük bir iştahla yayınlamakla suçlayan Hegseth, saldırıdan bir buçuk gün sonra yayınlanan ön rapor hakkında çok sayıda sorumsuz haber yapıldığını söyledi.

Açıklamasında Hegseth, "taraflı yayın organlarına yapılan taraflı sızıntıları" eleştirdi. Ana akım medyayı sert ifadelerle hedef alan Hegseth, "Trump'ın başarısız olmasını o kadar çok istiyorsunuz ki, bu sanki sizin DNA'nıza ve kanınıza işlemiş" diye konuştu.

Bakan Pete Hegseth, "Eğer, Fordow Nükleer Tesisi'nde neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, oraya gidip elinize bir kürek almanız gerekecek. Gözü ve beyni olan herkes, yıkımı idrak edebilir" ifadelerini kullandı.

"TÜM SİLAHLAR HEDEFLERİNE ULAŞTI"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise basın toplantısında Fordow Nükleer Tesisi'ni hedef alan tüm silahların hedeflerine ulaşarak patladığını söyledi. Saldırıyı takip eden savaş uçaklarındaki pilotların patlamayı "gündüz gibi aydınlıktı" ifadeleriyle tanımladığını aktaran Caine, ABD kuvvetlerinin bölgede yüksek teyakkuz halinde kalmaya devam ettiklerini belirtti.

"KATAR'DAKİ ÜSSÜN SAVUNMA OPERASYONU ABD ASKERİ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK PATRİOT SAVUNMASI"

Genelkurmay Başkanı Caine ayrıca ABD'nin müdahalesinin ardından İran'ın ABD'nin Katar'daki askeri üssüne yaptığı misillemeye ilişkin detay sundu.

Caine, İran'ın misillemesi öncesinde boşaltılan üste sadece 44 ABD askerinin görev başında kaldığı ve üssün korunması için bir dizi Patriot füzesi ateşlendiğini açıkladı. Caine, Katar'ın da katıldığı savunma operasyonunu ABD askeri tarihindeki en büyük Patriot savunması olarak nitelendirdi.

Genelkurmay Başkanı Caine, basın toplantısında nükleer tesislere düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler izletti.