Pentagon: Orta Doğu'da artan gerilimi yakından takip ediyoruz

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryder, Orta Doğu'daki durumun yakından izlendiğini ve bölgedeki gerilimi azaltma yönündeki girişimleri sürdüreceklerini bildirdi.

Bölgedeki askeri durumda yapılan son düzenlemelerin, ABD'nin İsrail'in savunmasına yönelik desteğini artırmasını sağladığını açıklayan Ryder, bu düzenlemelerin ABD'nin beklenmedik durumlara yanıt vermesini kolaylaştırdığını savundu.

NÜKLEER YAKITLA ÇALIŞAN UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Sözcü Ryder, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçaklarıyla donanımlı USS Abraham Lincoln'ün ve USS Georgia denizaltısının Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana yakın zamanda varacaklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin soruları da yanıtlayan Ryder, tüm rehinelerin eve dönmesi ve Gazze'de ateşkesi sağlamak için uğraştıklarını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçaklarıyla donanımlı USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini duyurmuştu.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.