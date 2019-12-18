18.12.2019 21:20 - Güncelleme: 18.12.2019 21:21

NORAD’ın Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, ABD kıyılarına yakın seyreden Rus keşif gemisi Viktor Leonov’un dikkatle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığı (USNORTHCOM), sorumluluk alanımızda bulunan ve ilgimizi çeken Rus gemisi Viktor Leonov gibi yabancı askeri gemileri dikkatle takip etmekte. Söz konusu keşif gemilerinin bölgede konuşlandırılması dâhil olmak üzere Rusya’nın askeri deniz aktivitelerinden haberdarız” ifadelerine yer verildi.

NORAD and USNORTHCOM closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels such as the Russian ship VICTOR LEONOV, in our AOR. We are aware of Russia's naval activities, including the deployment of these intelligence collection ships in the region. 1/2 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) December 17, 2019

Hangi ‘somut önlemlerin’ alındığını açıklamayan Komutanlık, fakat NORAD ve USNORTHCOM’un ABD ve Kanada’yı korumak amacıyla düzenli olarak hava ve deniz operasyonları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Daha önce CNN televizyonu, adlarını açıklamayan bazı Amerikalı bürokratlara atıfla Viktor Leonov gemisinin ABD’nin güneydoğu kıyılarındaki uluslararası sularda ‘tehlikesiz olmayan’ aktivitelerde bulunduğu iddia etmişti.

Haberde Rus gemisinin düşük görüş mesafesi koşullarında ışık kullanmadığı ve çarpışmayı önlemek için konumunu tespit etmeye çalışan diğer gemilerin çağrılarına yanıt vermediği ileri sürülmüştü.

Rus Kuzey Filosuna ait olan Viktor Leonov keşif gemisi ABD kıyılarına düzenli olarak seferler gerçekleştiriyor.