NORAD’ın Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, ABD kıyılarına yakın seyreden Rus keşif gemisi Viktor Leonov’un dikkatle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığı (USNORTHCOM), sorumluluk alanımızda bulunan ve ilgimizi çeken Rus gemisi Viktor Leonov gibi yabancı askeri gemileri dikkatle takip etmekte. Söz konusu keşif gemilerinin bölgede konuşlandırılması dâhil olmak üzere Rusya’nın askeri deniz aktivitelerinden haberdarız” ifadelerine yer verildi.

NORAD and USNORTHCOM closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels such as the Russian ship VICTOR LEONOV, in our AOR. We are aware of Russia's naval activities, including the deployment of these intelligence collection ships in the region. 1/2