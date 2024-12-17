İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9962
  • EURO
    36,7625
  • ALTIN
    2978.71
  • BIST100
    10011.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon: Rusya'da ölü ve yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeler var
Dünya

Pentagon: Rusya'da ölü ve yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeler var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeleri bulunduğunu söyledi. Ryder ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği asker sayısı hakkında ise 12 bin civarında Kuzey Kore askerinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

AA17 Aralık 2024 Salı 20:58 - Güncelleme:
Pentagon: Rusya'da ölü ve yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeler var
ABONE OL

Tümgeneral Ryder, günlük basın toplantısında, "Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler" iddiasına ilişkin soruları yanıtladı.

"Kuzey Koreli askerlerin, Kursk'ta, Rus güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini değerlendiriyoruz." diyen Ryder, "Hem ölü hem de yaralıları olduğuna dair göstergelerimiz var. Kesin bir sayı veremem ancak konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN TAHMİNLERİNE GÖRE 12 BİN ASKER MEVCUT

Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği asker sayısı sorulduğunda ise Ryder, bildiği kadarıyla bu sayının halen 12 bin civarında olduğunu kaydetti.

Askerlerin, Rus güçlerinin yanında "bir haftadan uzun süredir" çatıştığının tahmin edildiğini söyleyen Ryder, bu askerlerin yalnızca Kursk'ta bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine karşı savaşan Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen görüntü paylaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.