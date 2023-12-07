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Dünya

Pentagon Sözcüsü Kirby: Gazze'nin yeniden işgal edilmesini desteklemiyoruz

ABD, İsrail'in, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemediklerini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 'İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyoruz.' dedi

AA7 Aralık 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Pentagon Sözcüsü Kirby: Gazze'nin yeniden işgal edilmesini desteklemiyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin tutumunu yineleyen Kirby, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyoruz." dedi

"Gazze topraklarının daraltılması ve Gazze halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz." ifadelerini kullanan Kirby, Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik sorular sorulması gerektiğini vurguladı.

Kirby, Gazze'de yönetimin Filistin halkının isteklerine yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

NETANYAHU, FİLİSTİN YÖNETİMİNİN GAZZE'Yİ YÖNETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kudüs'te 2 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin işgal sonrası Gazze'ye geri dönmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Netanyahu, "Kesin olan bir şey var ki bunu yapmayacağım. Filistin yönetimi terörle mücadele etmiyor, onu destekliyor. Barış için eğitim vermiyor, İsrail'in yok edilmesi için eğitim veriyor. Oraya (Gazze'ye) girmesi gereken yapı bu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kirby, 4 Aralık'ta ABC News'e yaptığı değerlendirmede, mevcut Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." diye konuşmuştu.

Bu kapsamda Kirby, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin yönetimi" görmek istediklerini aktarmıştı.

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