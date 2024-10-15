Pentagon: THAAD ve askeri personel İsrail'e ulaştı

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'nin İsrail'e göndereceğini ilan ettiği hava savunma sistemi THAAD bataryası ve ilgili ABD askeri personelinin İsrail'e ulaştığını belirten Singh, ilerleyen günlerde de batarya bileşenlerinin ulaşacağını ve sistemin tam olarak operasyonel hale geleceğini söyledi.

Singh, gazetecilerin İsrail'de asker konuşlandırmasının "ABD'yi çatışmaların içine daha fazla çekip çekmediği" yönündeki sorusuna, bununla İsrail'i daha iyi korunması için geçici bir hava savunma kabiliyeti sağlamanın amaçlandığını, bunun ABD'nin gerilimi azaltma niyetiyle de uyumlu olduğunu savundu.

F-35'ten vazgeçip KAAN'ı seçtiler: Dünyanın önde gelen savaş uçaklarıyla rekabet edebilir ABD'nin İsrail'e asker konuşlandırmasının İran'ın olası bir saldırısında personelinin vurulma ihtimaline vurgu yapan gazetecilere Singh, "Açık konuşayım, İran ile bir savaş ve daha geniş bir bölgesel çatışma görmek istemiyoruz. Ancak İran'a bağlı gruplar Irak ve Suriye'de, Kızıldeniz'de bize saldırıyor zaten. Bu (konuşlandırma), İsrail'in kendini savunmasına karşı verdiğimiz bir taahhüttür." karşılığını verdi.

Singh, Rusya'nın hava saldırılarına karşı THAAD sisteminin niye Ukrayna'ya kurulmadığı sorusuna ise, "Bu biraz elma ile portakala benziyor. Yani farklı yetenekler, farklı savaşlar, farklı bölgeler. İki ülkeye olan taahhütler farklı. İsrail'in kendini savunması için uzun süredir devam eden bir ortaklığımız var." yanıtını verdi.

Filistin'den BM'ye acil müdahale çağrısı Pentagon, 13 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.

"BU KİŞİSEL VE ÖZEL BİR YAZIŞMAYDI"

Pentagon'daki basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektup da gündeme geldi.

Singh, söz konusu mektubun gönderildiğini teyit ederken, "Bu kişisel ve özel bir yazışmaydı. Bu yüzden daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim." dedi.

Çok sayıda asker görevden alındı Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine ilgili mektubun "antetli resmi kağıda yazılı olmasının kamu tüketimine yönelik olduğu anlamına gelmediğini" söyleyen Singh, "Birisi açıkça bu özel yazışmayı ortaya çıkarma ihtiyacı hissetmiş. Bunun ortaya çıkacağını bilmiyorduk. Bu konuda daha fazla ayrıntıya giremeyeceğim." ifadelerini kullandı.

ABD medyası, Dışişleri Bakanı Blinken ile Savunma Bakanı Austin'in ortak imzası ile, İsrailli mevkidaşlarına, Gazze'ye insani yardım girişlerine izin vererek buradaki durumun iyileştirilmesini, aksi durumda İsrail'e askeri yardımların bazılarının durdurulabileceğini belirten bir mektup gönderdiğini yazmıştı.

13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki acil insanı durumun giderek kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların engellenmemesi gerektiği kaydedilmişti.

Netanyahu: Hizbullah'ın yeniden örgütlenmesini önlemeyecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'in şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insanı krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insanı yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.