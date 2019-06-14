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Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimiz sadece F-35'ten ibaret değil

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirterek, ABD’nin “stratejik ortağı” Türkiye’yle ilişkisine çok değer verdiğini vurguladı.

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Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, El Hurra’nın sorularını yanıtlayan Andrews, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle F-35 programına üyeliğinin askıya alınması kararının iki ülke askeri ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, “ABD stratejik ortağı Türkiye'yle ilişkisine çok kıymet verir. İlişkilerimiz çok katmanlıdır, sadece F-35 programından ibaret değildir. Türkiye’yle güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Andrews, Türkiye’nin bu ayın sonunda ABD’nin de katılacağı Anadolu Kartalı tatbikatına ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
 
Türkiye’nin S-400 almaktan vazgeçmesi halinde F-35 programına geri dahil edilip edilmeyeceği sorusunu Pentagon sözcüsü şöyle yanıtladı: “Attığımız adımların hiçbiri geri çevrilemez değildir. Eğer Türkiye S-400 almaktan vazgeçerse ABD Türkiye’yi memnuniyetle (F-35) programa geri kabul edecektir. Şunun anlaşılmasını isteriz; ABD Türkiye'nin F-35 programına katılımını kademeli olarak, saygılı ve titiz bir şekilde en üst düzey karşılıklı temaslar yürütmek suretiyle sonlandırıyor. Bakan (Vekili) Shanahan ve diğer bakanlık yetkilileri şunu söylemeye devam ediyor: Türkiye S-400’lerden vazgeçerse o zaman F-35 programına birlikte devam edebiliriz, yani Türkiye’yle birlikte yakın çalışmayı sürdürebiliriz. Umarız S-400’lerden vazgeçerler ve F-35 programında devam edebilirler.”
 

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU SAVUNMA İHTİYAÇLARINA NASIL YARDIMCI OLABİLECEĞİMİZİ GÖRÜŞÜYORUZ"

 
ABD’nin Türkiye’nin S-400 alımını iptal edeceğinden umutlu olduğunu ifade eden Andrews, ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi teklifiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Türkiye’nin meşru hava savunma ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğimizi Türk Savunma Bakanlığı'yla görüşmeye devam ediyoruz” dedi ancak bu görüşmelerin iki taraf arasında özel ortamda sürdürüldüğünü ve ayrıntıya giremeyeceğini belirtti. Andrews, "ABD Patriot hava savunma sistemi konusunda 2009'dan bu yana Türkiye'yle aktif müzakereler yürütüyor. Dolayısıyla Türkiye'yle birlikte yakından çalışmaya devam edeceğiz ama bunu özel bir şekilde yapacağız" ifadesini kullandı.
 
Pentagon sözcüsü Andrews, F-35 programının Türkiye açısından geleceğiyle ilgili bir soru üzerine de, “ABD ve Türkiye güçlü stratejik ortaklar. Türkiye kendi hava savunma ihtiyaçlarının gereklerini yapıyor. F-35 programı devam edecek. F-35’ler dünyadaki en güçlü ve sağlam beşinci nesil savaş uçakları. Dünyadaki F-35 ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin programda kalacağından hala umutluyuz. Ancak S-400’de devam ederlerse de (F-35 programına) katılımlarını sonlandırmak için onlarla iletişim halinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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