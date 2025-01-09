Pentagon: Ukrayna için 126 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın savunması için bugüne kadar 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulunduğunu bildirdi. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu. Singh, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için ABD'nin uluslararası desteği koordine ettiğini belirterek, "Bugüne kadar ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Rusya'nın Şubat 2022'deki tam ölçekli işgalinden bu yana Ukrayna'ya toplu olarak 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulundu" dedi.