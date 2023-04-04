Pentagon: Ukrayna-Rusya savaşında taraflar ilerleme kaydedemiyor

ABD yönetiminin Ukrayna'ya 2 milyar 600 milyon dolarlık ilave askeri yardım yapacağını açıklaması üzerine bir grup gazeteciye bilgilendirmelerde bulunan Pentagon üst düzey yetkilisi, "Savaş önemli bir aşamada. Doğu'da (Ukrayna) çatışmalar devam ediyor ancak toprak kontrolü konusunda son zamanlarda önemli bir değişim yok. Önemli ölçüde top atışlarının yaşandığı ve taraflardan birinin herhangi bir manevra kazanımı olmadığı cephelerde durum nispeten durağan." dedi.

Rusya'nın savaşta ağır asker kayıpları vermeye devam ettiğini ileri süren yetkili, Rusya destekli Wagner Grubunun "adeta kıyma makinesine atıldığını", Rus birliklerinin de Ukrayna güçlerinin kurduğu savunma hattından dolayı yerinden kıpırdayamaz halde olduğunu ifade etti.

Yetkili, sahadaki dinamikleri değiştirmek üzere Ukraynalılara destek sağladıklarını dile getirdi.

Ukrayna'nın kademeli hava savunma kabiliyeti kazanması için çalışmaları devam ettirdiklerini anlatan üst düzey yetkili, bu ülkeye mühimmat tedarikine devam edeceklerini kaydetti.

Yetkili, ABD'nin savaşın başından beri Bradley zırhlı piyade muharebe araçları ve Stryker zırhlıları için 4 bin Ukrayna askerine eğitim verdiğini aktardı.

ABD menşeli silah ve ekipmanların kullanımı için şu ana kadar eğittikleri Ukrayna askeri sayısının 7 bini aştığı bilgisini paylaşan yetkili, yakında Abrams tankları için de eğitim vermeye başlayacaklarına işaret etti.