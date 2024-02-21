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Dünya

Pentagon, Ukrayna'ya yardım için Kongre'ye çağrı yaptı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya silah yardımını da kapsayan acil ek bütçe tasarısının bir an önce Kongre'nin Temsilciler Meclisinden geçirilmesi çağrısında bulundu.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Pentagon, Ukrayna'ya yardım için Kongre'ye çağrı yaptı
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Singh, Ukrayna'nın kendisini savunması için acil ek bütçe tasarısının ABD Kongresi'nden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "İşte bu anlar, müttefiklerimizin ve düşmanlarımızın bizi izlediği bir zaman. Bu nedenle Temsilciler Meclisinin, geçen hafta Senato'da kabul edilen bu iki partili ek bütçe tasarısını geçirmesi için çalışmasına ihtiyacımız var." dedi.

Aralık 2023'te talep edilen acil ek bütçe tasarısının geçmemiş olması nedeniyle Ukrayna güçlerinin mühimmatlarını idareli kullanmak için stratejik olarak bazı şehirlerden geri çekildiğini dile getiren Singh, "Eğer acil bütçe tasarısı geçmezse, Ukrayna'ya yardım yapamayacağız ve onlar hangi şehirleri tutma konusunda seçim yapmak zorunda kalacaklar." diye konuştu.

"HUSİLER GENİŞ BİR SALDIRI YETENEĞİNE SAHİP"

Singh, Kızıldeniz'deki saldırılara da değinerek, Husilerin İran'dan aldıkları gelişmiş teknoloji ve yeteneklerle saldırı imkanlarını genişlettiğini söyledi.

Husilerin bu hafta sonu ilk kez bir insansız denizaltı aracı ile saldırı girişiminde bulunduğunu hatırlatan Singh, "Husilerin geniş bir saldırı yeteneğine sahip olduğunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Ancak ABD ve koalisyon ortaklarının Husilere yönelik her saldırısında, onların saldırı yeteneklerini düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Singh, 19 Şubat'ta Husilerin Yemen'de kontrolü altında tuttukları bölgede ABD'ye ait MQ 9 Reaper adlı insansız hava aracını (İHA) yerden atılan bir füze ile düşürdüklerini de teyit ederek, "İster füze olsun, ister İHA, ister sualtı insansız aracı, onları vurmak için imkanlarımızı kullanıyoruz. Onları durdurabiliyoruz ama bazen saldırılar başarılı olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde İngiltere'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını, Hudeyde kentinde de ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurmuştu.

  • ABD Savunma Bakanlığı
  • Pentagon
  • Ukrayna yardımı

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