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Dünya

Pentagon'da kimyasal madde alarmı: Katlar ve koridorlar tahliye edildi

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) 'tehlikeli madde alarmı' nedeniyle birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bildirildi.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 19:11 - Güncelleme:
Pentagon'da kimyasal madde alarmı: Katlar ve koridorlar tahliye edildi
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Arlington İtfaiye ve Acil Servisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, itfaiyenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekibinin, Pentagon'daki "tehlikeli madde alarmıyla" ilgili olayda görev aldığı duyuruldu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, CNN'e yaptığı açıklamada, Pentagon'un içindeki sistemlerde "hava kalitesi sorununun" tespit edildiğini ve bu nedenle binadaki durum belirlenene kadar önleyici tedbirlerin alındığını söyledi.

Parnell, "Bakanlık, etkilenen katlar için sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguluyor. Müdahale ekipleri yerinde ve bina sakinlerine destek vermeye hazır." dedi.

Pentagon Kuvvet Koruma Ajansına bağlı KBRN müdahale ekibinin, Arlington İlçe İtfaiyesinin yardımıyla olaya müdahale ettiği, binadaki "hava kalitesi sorunu" için ek testlere ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

CNN'e bilgi veren iki kaynak, testlerin bir ila iki saat sürebileceğini, bu süre zarfında binadaki polislerin gaz maskesi ve tam kimyasal koruyucu ekipman giydiklerini belirtti.

Görgü tanıkları, birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

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