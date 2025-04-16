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Dünya

Pentagon'da bilgi sızdırma skandalı: Kıdemli danışman zorunlu izne çıkarıldı

Pentagon'da bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Savunma Bakanı Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell zorunlu izne çıkarıldı.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Pentagon'da bilgi sızdırma skandalı: Kıdemli danışman zorunlu izne çıkarıldı
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ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Bakan Pete Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell, bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında zorunlu olarak idari izne çıkarıldı.

Associated Press'e (AP) konuşan Pentagon'dan yetkililer, bakanlık binasından çıkan Caldwell'e güvenlik ekiplerinin eşlik ettiğini aktardı.

İsmi verilmeyen yetkililer, Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Caldwell'in zorunlu idari izne çıkarılmasının, Pentagon'daki bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesiyle ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Fox News'e açıklama yapan bir yetkili, Pentagon'da Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick'in de bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında idari izne çıkarıldığını bildirdi.

Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu ifşaatla ilgili soruşturmanın "derhal" başlayacağını belirten Kasper, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetmişti.

Kasper ayrıca, yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını vurgulamıştı.

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