ABD'nin Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının 'sınırlı hasara yol açtığı' yönündeki raporu nedeniyle Trump'ın tepkisini çeken ABD Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı Jeffrey Kruse'un ve Deniz Kuvvetlerinden 2 üst düzey yetkilinin görevden alındığı belirtildi.

IHA23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
ABD medyasına konuşan adı açıklanmayan yetkililere göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) başkanı Jeffrey Kruse'u görevden aldı. Üst düzey bir savunma yetkili ise ajansın geçici başkanlığını Christine Bordine'nin üstleneceğini aktardı.

Kruse, 2024 yılı başından ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın başındaydı.

İRAN RAPORU TRUMP'IN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın ABD'nin Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının "sınırlı hasara yol açtığı" yönündeki raporu, ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırmıştı. Raporda ABD'nin hava saldırılarının İran'ın nükleer programını "sadece birkaç ay geriye götürdüğü" belirtilmişti. Bu tespit, Trump'ın "İran nükleer tesislerinin yok edildiği" iddiasıyla çelişmişti.

DENİZ KUVVETLERİNDEN ÜST DÜZEY 2 İSİM DE GÖREVDEN ALINDI

ABD'li yetkililere göre Savunma Bakanı Hegseth ayrıca Deniz Kuvvetleri Yedek Kuvvetler Komutanı Koramiral Nancy Lacore ile Deniz Kuvvetleri Özel Harp Komutanı Tuğamiral Milton Sands'i de görevden aldı. Kararın nedenine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

