Dünya

'Pembe Pete'nin yalanları Trump'ı ofsayta düşürdü

Washington hattı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkındaki 'yanıltıcı rapor' iddialarıyla çalkalanıyor. Washington Post'un haberine göre; Hegseth'in İran savaşına dair sunduğu aşırı iyimser tabloların gerçekle örtüşmediği ve Trump'ı yanlış yönlendirdiği öne sürüldü. Tahran'ın ABD'ye ait F-15 savaş uçağını düşürmesiyle patlak veren krizde, Bakan'ın 'saldırılar azaldı' iddialarının kurum içi belgelerle çeliştiği sızdırıldı.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
'Pembe Pete'nin yalanları Trump'ı ofsayta düşürdü
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerinin gerçekle örtüşmediği ve kamuoyu ile Başkan Donald Trump'ı yanlış yönlendirdiği öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin, isimlerini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Bakan Hegseth'in İran savaşına ilişkin "gerçekle örtüşmeyen" değerlendirmeleri, hem kamuoyunu hem de Başkan Trump'ı yanlış yönlendirdi.

Tahran'ın ABD'ye ait F-15 savaş uçağını düşürmesi ve bunun ardından gelen kurtarma operasyonları, Trump yönetimi içinde, Hegseth'in savaşla ilgili değerlendirmelerinin aşırı iyimser olduğu yönündeki endişeleri güçlendirdi.

GERÇEKLER GİZLENİYOR

Bir hükümet yetkilisi, "Pete, başkana gerçeği söylemiyor. Sonuç olarak, başkan ortalıkta yanıltıcı bilgileri tekrarlıyor." ifadelerini kullandı.

Konuya aşina bazı yetkililer ise Hegseth'in medyadaki açıklama ve paylaşımlarının "gerçeği tam olarak yansıtmadığını" savundu.

Hegseth'in, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sayısının 31 Mart'ta en düşük seviyeye gerilediğine yönelik açıklamasının "yanlış" olduğunu savunan yetkililer, en düşük sayıların 14, 15 ve 22 Mart tarihlerinde kaydedildiğini aktardı.

Yetkililer, "kurum içinde dolaşan belgelerin Hegseth'in iddialarıyla çeliştiğini" vurguladı.

GAZETECİLERİN SORULARI YANITSIZ KALDI

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, söz konusu haberle ilgili Hegseth'in Trump'a yanlış bilgi verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Trump'ın İran'ın karşılık vereceğini başından beri bildiğini savunan Kelly, "(ABD Başkanı Donald Trump) O, çatışmanın tüm boyutlarını her zaman tam olarak biliyordu. Hiçbir şey onu ya da olası her türlü acil duruma hazırlıklı olan askeri görevleri planlayan yetkilileri şaşırtmadı." ifadelerini kulandı.

Kelly, ABD ile İsrail'in İran üzerinde 13 binden fazla uçuş yaptığını, Tahran'ın üretim tesislerinin üçte ikisine hasar verdiğini ve donanmasını "yok ettiğini" savundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

