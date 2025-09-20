İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon'dan ''basın özgürlüğü''ne darbe: Erişime kısıtlanıyor
Dünya

Pentagon'dan ''basın özgürlüğü''ne darbe: Erişime kısıtlanıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basının artık Pentagon koridorlarında dolaşamayacağını duyurdu. Yeni kurallara göre gazeteciler, gizli olmayan bilgileri bile yayımlamak için yetkililerin onayını almak zorunda kalacak.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Pentagon'dan ''basın özgürlüğü''ne darbe: Erişime kısıtlanıyor
ABONE OL

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan basın mensuplarının Pentagon'a erişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret eden Hegseth, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Hegseth, Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini vurgulayarak, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını duyurdu.

BELİRLİ BİLGİLERİ YAYINLAMAMAYI KABUL ETMEYEN GAZETECİLERİN ERİŞİMİ KISITLANACAK

The New York Times'ın (NYT) haberinde ise medya mensuplarına getirilen yeni kurallara ilişkin hazırlanan Pentagon bilgi notuna yer verildi.

Bilgi notuna göre basın mensupları artık daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyecek.

Bunun yanı sıra Pentagon'a halihazırda akredite olan basın mensuplarının Bakanlığa girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekecek.

Buna göre, bu bilgiler "gizli" olmasa bile basın mensuplarının bu bilgileri yayınlamaları için bir yetkilinin onayına ihtiyacı olacak.

ABD ordusuna ilişkin bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını büyük ölçüde kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştiri toplayan söz konusu kuralların, gelecek haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.