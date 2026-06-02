  • Pentagon'dan ''gizli alan'' bahanesi: Basın mensuplarına duvar örüldü
Pentagon'dan ''gizli alan'' bahanesi: Basın mensuplarına duvar örüldü

Pentagon'un basın ofisini gazetecilere kapattığı ve alanın gizli ilan edildiği iddiası ABD'de yeni bir tartışma başlattı. Yeni uygulamanın, gazetecilerin kuruma erişimini yasaklarken, karar basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Washington Post (WP) gazetesine isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan 4 kişi, Pentagon'un, basın ofisine basın mensuplarının girişinin yasaklanması konusunda yeni bir karar aldığını iddia etti.

Gazetenin haberine göre, söz konusu 4 kişi, Pentagon'un yeni uygulamasının geçen hafta yürürlüğe girdiğini ve bu değişikliğin, önceki yönetimlere kıyasla yeni bir engel oluşturduğunu belirtti.

Haberde, "Zira önceki yönetimlerde ofis, gazetecilerin refakatçi olmadan askeri halkla ilişkiler yetkililerinin masalarına uğrayabildiği açık bir odaydı." ifadesine yer verildi.

Pentagon muhabirlerinin binaya girişinin, kurumun basın kurallarıyla ilgili davalar devam ederken büyük ölçüde hala engellenmiş durumda olduğu belirtilen haberde, yeni değişiklikle birlikte gazetecilerin, dava sonunda Pentagon'a girme hakkını geri kazansa bile daha önce "özgürce dolaşabildikleri" basın ofisine erişiminin kısıtlanacağı vurgulandı.

WP'ye konu hakkında bilgi veren Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez, gazetecilerin artık basın ofisine girmelerine "izin verilmeyeceği" bilgisini doğrularken, "Savunma Bakanı Halkla İlişkiler Yardımcısı ve Basın Sözcüsünün ofisine erişim yalnızca randevu ile mümkün olmaya devam edecektir." dedi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde basın mensuplarına getirilen kısıtlama sonrası, mart ayında, New York Times'ın (NYT) açtığı dava sonucu bir federal yargıç söz konusu kısıtlamaları iptal etmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi bu karara itiraz etmişti.

NYT mayıs ayında ikinci kez dava açarak, gazetecilerin Pentagon içinde dolaşmak için bir refakatçiye sahip olma zorunluluğuna açıkça itiraz etmişti.

  • pentagon
  • abd basın mensupları
  • abd basın ofisi

