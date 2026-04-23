Pentagon'dan gizli ''Hürmüz Boğazı'' sunumu! Sonuç ABD'li senatörleri üzdü

ABD medyasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin kritik bir iddia gündeme düştü. Pentagon'un gizli brifinginde paylaşılan bilgiler, boğazdaki mayın temizleme operasyonunun aylar sürebileceğini ve savaş devam ederken bu işleme girişilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu gözler önüne serdi.

PENTAGON'UN GİZLİ BRİFİNGİ KONGRE'Yİ SARSTI

Washington Post (WP) gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu üyelerine yaptığı gizli sunumda Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik tahmini süreci paylaştı.

Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceğini ve ABD-İsrail/İran arasındaki savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğunu öne süren yetkililer, zaman çizelgesinin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını aktardı.

İRAN'IN GPS GÜDÜMLİ MAYINLARI ABD'Yİ ÇARESIZ BIRAKTI

Yetkililer, Kongre üyelerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde "20 ya da daha fazla" mayın yerleştirmiş olabileceği, ayrıca bazı mayınların GPS teknolojisiyle uzaktan yüzdürüldüğü, dolayısıyla mayın yerleştirme esnasında ABD güçlerinin bunları tespit etmekte zorlandığı konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.

Öte yandan Pentagon, WP'nin mayın temizleme faaliyetlerinin ne kadar sürebileceğine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD-İRAN ATEŞKES SÜRECİ VE TRUMP'IN KARARI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim, dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

09:28 ABD medyasında Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

08:58 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

04:36 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı.

03:26 İsrail ordusunda görev yapan iki uçak teknisyeni, İran'a casusluk yaptıkları iddiasıyla suçlandı.

22:15 İran Yargı Erki, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi ricası üzerine, İran'da 8 kadının idamının iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Trump'ın sahada elinin boş olması, onu yalan haberlerden başarı elde etmeye itti." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma önerisi konusunda İran'a birkaç gün süre verdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Başkan, bugün gördüğüm bazı haberlerin aksine İran'dan bir öneri alınması için kesin bir son tarih belirlememiştir; bu husus, ABD Başkanı tarafından belirlenecektir." dedi.

23:20 Birleşmiş Milletler (BM), ABD ile İran arasındaki ateşkes devam etse de bölgede gerilimin yüksek seviyede olduğunu, kritik tedarik yollarındaki aksamaların başta Suriye olmak üzere bölge halkı ve daha geniş bir coğrafya için yüksek risk oluşturduğunu belirtti.