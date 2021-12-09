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Dünya

Pentagon'dan Irak açıklaması! Kirby: Konuşlu asker sayımız değişmeyecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'ta muharip misyonunun sonlandırılmasına ilişkin, Amerikan ordusunun bu ülkede konuşlu asker ve ekipmanında herhangi bir değişiklik olmadığını, misyonun sadece tavsiye ve destek olarak değiştiğini söyledi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 23:14
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Irak'ın koalisyon güçleriyle son müzakereleri tamamladığı ve koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiği açıklamasına ilişkin soruları yanıtlayan Kirby, Irak ile görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini kaydetti.

Kirby, ayrıca Amerikan güçlerinin de bir süredir zaten bu ülkede muharip bir misyondan ziyade tavsiye ve destek amaçlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Sözcü, "Irak'taki konuşlanmamızda şu an için önemli bir değişiklik olmayacak. 2 bin 500 asker halen oldukları yerde olacak, sayıları değişmeyecek. Fiziksel konuşlanmamız değişmeyecek. Bu ileride de değişmeyecek demek değil elbette." dedi.

Irak ordusunun artık DEAŞ ile mücadele operasyonlarını kendi başına yürüttüğünü kaydeden Kirby, ABD'nin sadece bu operasyonlarda tavsiyeler verdiğini ve bu iş birliğinin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Kirby, bugünden itibaren ABD'nin Irak'ta hava saldırılarını devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin soruları ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığına yönlendirerek bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Bir süredir ABD ile Irak arasında ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığı konusunda teknik görüşmeler devam ediyordu.

Iraklı yetkililer, koalisyon güçleriyle son müzakereleri tamamladıklarını ve koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini duyurmuştu.

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